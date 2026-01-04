نشانیهای غیر استاندارد مهمترین چالش توزیع مرسولات در مهریز
مدیرکل پست استان یزد: استاندارد نبودن نشانیها را یکی از مهمترین چالشهای توزیع مرسولات دانست و بر ضرورت همکاری شهرداری در تکمیل این زیرساخت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیرکل پست استان یزد با حضور در میز خدمت نماز جمعه شهرستان مهریز مهریز، ضمن تشریح عملکرد شبکه پستی این شهرستان، استاندارد نبودن نشانیها را یکی از مهمترین چالشهای توزیع مرسولات دانست و بر ضرورت همکاری شهرداری در تکمیل این زیرساخت تأکید کرد.
آقاجانی با اشاره به آمار مرسولات پستی در مهریز گفت: از ابتدای سال جاری حدود ۹۵ هزار مرسوله وارد شهرستان مهریز شده که توسط سه پستچی زحمتکش در سطح شهر و نشانیها توزیع شده است. همچنین حدود ۶۰ هزار مرسوله نیز از سوی شهروندان مهریزی در واحدهای قبول پست این شهرستان دریافت و به اقصی نقاط کشور ارسال شده است.
مدیرکل پست استان یزد یکی از مهمترین مشکلات حوزه توزیع در مهریز را نشانیهای غیر استاندارد عنوان کرد و افزود: درج نشانیهایی با عبارات کلی و نامشخص مانند چند کوچه بالاتر یا روبهرو، کار توزیع مرسولات را بهشدت دشوار کرده است؛ بهطوریکه همکاران ما تنها با شناخت محلی از شهروندان قادر به انجام توزیع هستند. این موضوع در صورت مرخصی یا جابهجایی نیروها میتواند منجر به افزایش قابل توجه مرسولات برگشتی شود.
آقاجانی با اشاره به نقش شهرداریها در این زمینه بیان کرد: یکی از درخواستهای جدی ما از شهرداری مهریز، همکاری مؤثر در استانداردسازی نشانیها و تکمیل پروژه GNAF است. این طرح نه تنها برای توزیع دقیق مرسولات پستی ضروری است، بلکه زیرساخت ارائه خدمات مطلوب برای تمامی دستگاهها و سازمانهای اجرایی به شمار میرود.
وی ابراز امیدواری کرد با پای کار آمدن شهرداری و سایر دستگاههای مسئول، این پروژه در شهرستان مهریز بهطور کامل اجرا شود تا شهروندان از خدمات سریعتر، دقیقتر و با کیفیتتری بهرهمند شوند.