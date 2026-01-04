رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در ۹ ماهه گذشته سال جاری، ۴ هزار و ۵۸۷ نوبت حضور وکلا در این واحد ثبت شده که به ارتقای کیفیت مشاوره‌ها و آگاهی‌بخشی حقوقی به مردم کمک شایانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، گزارشی از عملکرد واحد ارشاد و معاضدت قضائی این استان در ۹ ماهه نخست سال جاری ارائه داد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به لزوم اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت دسترس‌پذیر، به تشریح اقدامات این واحد پرداخت.

جایگاه قانونی و مأموریت واحد ارشاد و معاضدت قضائی

شهواری با اشاره به مبانی قانونی فعالیت این واحد، شامل اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی و مواد مرتبط قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، گفت: مأموریت اصلی، تسهیل دسترسی آحاد مردم به عدالت است. این امر از طریق ارائه مشاوره‌های حقوقی، معرفی وکیل معاضدتی و تسخیری، تنظیم دادخواست و شکوائیه و تلاش برای سازش در دعاوی خانوادگی محقق می‌شود و نقش بسزایی در کاهش اطاله دادرسی و حمایت از اقشار نیازمند دارد.

مشاوره‌های حقوقی و قضائی

وی با اشاره به آمار خدمات مشاوره‌ای، افزود: در بازه زمانی مورد نظر، ۳۶ هزار ۶۹۱ مورد مشاوره حضوری به همت وکلا و کارشناسان این واحد به مراجعان ارائه شده که حاکی از اعتماد عمومی و نیاز به راهنمایی تخصصی است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: همچنین، ۲۲ هزار ۳۸۳ مورد مشاوره تلفنی ثبت گردیده که گامی در جهت توسعه خدمات غیرحضوری و تحقق عدالت هوشمند، به‌ویژه برای مناطق دورافتاده و افراد دارای محدودیت دسترسی، محسوب می‌شود.

تمرکز بر مسائل خانوادگی و پیشگیری از طلاق

شهواری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقدامات این واحد در حوزه خانواده پرداخت و افزود: از میان افرادی که برای طلاق توافقی مراجعه کرده بودند، با مداخله و مشاوره‌های تخصصی، ۳۰۴ مورد(معادل ۲۷ درصد) به سازش و بازگشت به زندگی مشترک منجر شد. هر مورد سازش، به منزله حفظ کانون خانواده و پیشگیری از پیامد‌های ناگوار فردی و اجتماعی طلاق است. این موفقیت‌ها در چارچوب ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و در زمینه تحکیم بنیان خانواده حاصل شده است.

سایر خدمات حمایتی و قضائی

وی به دیگر خدمات این واحد اشاره کرد و گفت: ۳ هزار و ۶۱۵ مورد معرفی برای فک پلاک خودرو، به منظور شفافیت معاملات و پیشگیری از دعاوی آتی، ۲۱۸ مورد معرفی برای اعطای وکیل تسخیری، مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور تضمین حق دفاع متهمان، ۳۷۲ مورد معرفی برای دریافت وکیل معاضدتی، در زمینه حمایت از شهروندان کم‌درآمد و تحقق عدالت اجتماعی از دیگر خدمات واحد ارشاد و معاضدت قضائی دادگستری لرستان است.

همکاری وکلا و کارشناسان با واحد ارشاد

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در ۹ ماهه گذشته سال جاری، ۴ هزار و ۵۸۷ نوبت حضور وکلا در این واحد ثبت شده که به ارتقای کیفیت مشاوره‌ها و آگاهی‌بخشی حقوقی به مردم کمک شایانی کرده است.

همچنین، ۲ هزار و ۲۴۶ مورد مکاتبه و استعلام با مراجع ذی‌ربط، به استناد مواد قانونی آیین‌نامه‌های دادرسی، برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیمات عادلانه انجام پذیرفته است.

علاوه بر این، یک هزار و ۳۴۹ مورد دادخواست و شکوائیه توسط کارشناسان واحد تنظیم شده که با پیشگیری از ایرادات شکلی، باعث تسریع در رسیدگی و احقاق حق شده است.

چشم‌انداز

رئیس کل دادگستری لرستان، عملکرد واحد ارشاد و معاضدت قضائی را نمادی از عزم دستگاه قضائی برای تحقق عدالت، حمایت از حقوق شهروندی و اجرای دقیق قانون دانست و افزود: این اقدامات در افزایش اعتماد عمومی، کاهش اختلافات، تحکیم خانواده و حمایت از آسیب‌پذیران مؤثر بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعامل گسترده‌تر با نهاد‌های مدنی و صنفی، گام‌های بلندتری در مسیر دسترسی سریع و آسان همه مردم به عدالت برداشته شود.