شاخص کیفی هوا در شهرستان خرمشهر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز، یکشنبه چهاردهم دی ماه در خرمشهر با ۱۰۸، ماهشهر با ۱۱۱ و هویزه با ۱۰۷ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی است.
همچنین آلودگی هوا در هندیجان با ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
براساس دادههای این سامانه شهرهای آبادان، شادگان، کارون، اهواز، رامشیر، آغاجاری، امیدیه، رامهرمز، بهبهان، باغملک، ایذه، اندیکا، ملاثانی، سوسنگرد، شوشتر، لالی، دزفول، اندیمشک و شوش در وضعیت زرد و قابل قبول و شهرهای مسجدسلیمان و دزپارت در وضع سبز و پاک قرار گرفتند.