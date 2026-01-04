خبر‌هایی از صف آرایی فوتسالیست‌های پردیس مقابل نماینده گلستان تا درخشش ورزشکاران استان در مسابقات کارگران کشور را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

صف آرایی فوتسالیست‌های پردیس مقابل نماینده گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ تیم فوتسال پردیس قزوین در هفته بیست و دوم لیگ برتر به مصاف بهشتی سازه گرگان می‌رود.

این بازی ازساعت ۱۶ فردا در گرگان برگزار می‌شود.

نماینده استان با ۲۷ امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

درخشش ورزشکاران استان در مسابقات کارگران کشور

در مسابقات جودوی این رقابت‌ها که در اصفهان برگزار شد، مهدی مرادی عنوان سومی را کسب کرد.

در مسابقات وزنه برداری هم سعید حسن زاده در دسته ۷۰ کیلوگرم به عنوان سومی رسید.

رقابت‌های وزنه برداری کارگران قهرمانی کشور به میزبانی قم برگزار شد.

دومین پیروزی تیم والیبال نشسته استان درمسابقات قهرمانی کشور

تیم استان در دومین بازی خود با نتیجه ۳-صفر از سد لرستان گذشت.

قزوین پیش از مقایل تهران با همین نتیجه صاحب برتری شد.

تیم والیبال نشسته استان در ادامه گروه دوم این مسابقات به مصاف البرز، یاسوج و اصفهان می‌رود.

این رقابت‌ها به میزبانی قم در حال برگزاری است.