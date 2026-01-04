در چارچوب دیدار‌های هفته نهم رقابت‌های بسکتبال لیگ حرفه‌ای دسته اول باشگاه‌های کشور، تیم نبوغ اراک در دیداری خارج از خانه مقابل اروند سیرجان با نتیجه‌ای نزدیک مغلوب شد.

رقابت‌های فشرده لیگ حرفه‌ای دسته اول باشگاه‌های کشور در هفته نهم پیگیری شد و در یکی از دیدار‌های مهم این هفته، تیم بسکتبال نبوغ اراک میهمان تیم قدرتمند اروند سیرجان بود.

این دیدار جذاب و تماشایی با ارائه نمایشی قابل قبول از سوی هر دو تیم همراه بود، اما در نهایت این تیم میزبان بود که توانست امتیازات مسابقه را به سود خود رقم بزند و نبوغ اراک با نتیجه ۸۰ بر ۷۳ نتیجه را واگذار کرد.

این شکست در حالی برای نماینده استان مرکزی رقم خورد که تیم نبوغ اراک همچنان با انگیزه بالا در تلاش است جایگاه خود را در جدول رده‌بندی رقابت‌ها تثبیت کند.