به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی با اشاره به اعطای مرخصی به تمامی شهربندان تحت نظارت پابند الکترونیکی در استان گفت: این اقدام به مناسبت میلاد امام علی (ع) و روز پدر انجام شده و ۳۸۷ شهربند از آن بهره‌مند شده‌اند.

فتحی افزود: بر اساس پیگیری‌ها و تعاملات گسترده با دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان و دادیار ناظر بر زندان‌های مرکز استان، مرخصی‌های ۳ تا ۱۰ روزه به زندانیان تحت مراقبت الکترونیکی (شهربندان) اعطا شده است.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای اقدامات مراقبت الکترونیکی استان صورت گرفته و هدف آن تقویت روحیه خانواده‌ها و حمایت از زندانیان در ایام مبارک است.

فتحی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مناسبت‌های مذهبی مانند میلاد امام علی (ع) که نماد پدر و عدالت است، تصمیم گرفتیم مرخصی‌های ویژه‌ای به شهربندان اعطا کنیم تا آنها بتوانند لحظاتی را در کنار خانواده‌هایشان سپری کنند و این فرصت، بخشی از برنامه‌های اصلاحی ما برای باز اجتماعی‌سازی زندانیان است.

مدیرکل زندان‌های استان افزود: تعداد شهروندان بهره‌مند از این مرخصی ۳۸۷ نفر است و این طرح با هماهنگی کامل مقامات قضایی اجرا شده است.

وی گفت: تعاملات ما با دادستان‌ها و دادیاران نشان‌دهنده تعهد مشترک برای اجرای عدالت با رویکرد انسانی است و امیدواریم این اقدامات، زمینه‌ساز کاهش بازگشت به جرم در میان شهربندان تحت نظارت پابند‌های الکترونیکی شود.