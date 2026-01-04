پخش زنده
استاندار خراسان شمالی با حضور در محل برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در بجنورد، از روند ارائه خدمات درمانی رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در این بازدید ضمن گفتوگو با دندانپزشکان جهادگر و مراجعان، از تلاشهای صورتگرفته برای ارائه خدمات تخصصی و رایگان به اقشار کمبرخوردار قدردانی کرد و این اقدامات را مصداقی روشن از همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و تحقق عدالت درمانی دانست.
وی با اشاره به نقش مؤثر اردوهای جهادی درمانی در کاهش هزینههای درمانی خانوارهای نیازمند، گفت: حضور داوطلبانه پزشکان و دندانپزشکان در مناطق کمبرخوردار، علاوه بر التیام آلام مردم، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای نظام سلامت استان ایجاد میکند.
استاندار خراسان شمالی همچنین همکاری دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده دندانپزشکی استان در تأمین تجهیزات و امکانات تخصصی را قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: حمایت از اینگونه برنامهها با هدف گسترش خدمات سلامتمحور در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
این اردوی جهادی همزمان با ایام ولادت باسعادت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و با مشارکت ۳۵ دندانپزشک از استانهای اصفهان و خراسان شمالی به مدت چهار روز در بجنورد برگزار شد که طی آن بیش از یکهزار و ۲۰۰ مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) از خدمات رایگان دندانپزشکی بهرهمند شدند.
خدمات ارائهشده در این اردو شامل ترمیم، جرمگیری، عصبکشی و خدمات تخصصی اطفال بوده و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی و همراهی دانشگاه علوم پزشکی استان اجرا شده است.