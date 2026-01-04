به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با دندانپزشکان جهادگر و مراجعان، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارائه خدمات تخصصی و رایگان به اقشار کم‌برخوردار قدردانی کرد و این اقدامات را مصداقی روشن از همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق عدالت درمانی دانست.

وی با اشاره به نقش مؤثر اردو‌های جهادی درمانی در کاهش هزینه‌های درمانی خانوار‌های نیازمند، گفت: حضور داوطلبانه پزشکان و دندانپزشکان در مناطق کم‌برخوردار، علاوه بر التیام آلام مردم، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای نظام سلامت استان ایجاد می‌کند.

استاندار خراسان شمالی همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده دندانپزشکی استان در تأمین تجهیزات و امکانات تخصصی را قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: حمایت از این‌گونه برنامه‌ها با هدف گسترش خدمات سلامت‌محور در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

این اردوی جهادی همزمان با ایام ولادت باسعادت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و با مشارکت ۳۵ دندانپزشک از استان‌های اصفهان و خراسان شمالی به مدت چهار روز در بجنورد برگزار شد که طی آن بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

خدمات ارائه‌شده در این اردو شامل ترمیم، جرم‌گیری، عصب‌کشی و خدمات تخصصی اطفال بوده و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی و همراهی دانشگاه علوم پزشکی استان اجرا شده است.