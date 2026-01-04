به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار سبزوار گفت: عملیات اجرایی طرح بهسازی و ساماندهی کمربندی جنوبی شهر سبزوار به عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ شهرداری سبزوار، به طول ۱۱ کیلومتر در حدفاصل پیرحاجات تا بزرگراه شهید سلیمانی اجرا می‌شود.

میثم حسین آبادی افزود: این طرح بر اساس قرارداد مشترک شهرداری سبزوار و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، شامل ساخت دو پل روگذر سگمنتال، شش دوربرگردان غیرهمسطح و یک زیرگذر است که پیش‌بینی می‌شود در مدت سه سال به بهره‌برداری برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار نیز با بیان اینکه سیاست شورای ششم، توسعه و پیشرفت شهر و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم است، اظهار کرد: بهسازی کمربندی جنوبی سبزوار مطالبه‌ای دیرینه بود که به دلیل مشکلات ایمنی، فنی و فرسودگی ابنیه مسیر، همواره موجب نارضایتی شهروندان و بروز حوادث ناگوار می‌شد.

امین‌الله مظلوم افزود: این طرح با هدف ارتقای ایمنی مسیر، رفع مشکلات زیرساختی و بهبود سیمای ورودی شهر سبزوار برای میلیون‌ها زائر و مسافر امام رضا(ع) در دستور کار قرار گرفت و با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به مرحله اجرا رسیده است.

فرماندار سبزوار نیز با اشاره به اهمیت ایمنی این محور گفت: بنا بر آمار رسمی، حدود ۷ درصد تصادفات منجر به فوت در راه‌های ارتباطی سبزوار در مسیر کمربندی جنوبی رخ می‌دهد که این موضوع، ضرورت ساماندهی و بهسازی این محور مهم ارتباطی را دوچندان کرده است.

حامد قربانی افزود: بهسازی کمربندی جنوبی، علاوه بر کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی، نقش مهمی در تکریم زائران رضوی، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی سبزوار ایفا خواهد کرد.