به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارشهای فصل زمستان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بم، اقدام به لایهروبی و کنترل ورودیهای پروژههای پخش و مهار سیلاب را نمود.
محمد نیکخواه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بم در این خصوص گفت: این اقدام با هدف ارتقاء آمادگی شهرستان در برابر مخاطرات طبیعی و تضمین عملکرد بهینه سازههای آبخیزداری برای مدیریت روانآبها و تغذیه منابع آب زیرزمینی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بم، اظهار داشت: با توجه به اخطاریههای صادر شده در خصوص احتمال بارندگیها و خطر وقوع سیلاب، مسیر ورودی پروژههای پخش سیلاب و آبخیزداری شهرستان در ایام تعطیل لایهروبی و پایش کامل قرار گرفت. این عملیات ضروری نه تنها ریسک سیلابهای احتمالی را به حداقل میرساند، بلکه مسیر ورود روانآبها به حوزههای آبخیزداری را تسهیل کرده و ظرفیت بهرهبرداری و ذخیرهسازی حداکثری آب حاصل از باران را فراهم میسازد.