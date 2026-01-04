به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در پی رصد‌های دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیس در فضای مجازی، تعدادی از گردانندگان صفحات و پیج‌هایی که با انتشار مطالب هدفمند و تحریک‌آمیز درصدد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم بودند، شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر شدند.

سردار احمد نگهبان ضمن قدردانی از هوشیاری، بصیرت و عدم همراهی مردم با این‌گونه فراخوان‌ها، تأکید کرد: خوشبختانه آگاهی و همکاری مردم بار دیگر نشان داد که جامعه نسبت به جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای دشمنان هوشیار است و اجازه سوءاستفاده به معاندان را نمی‌دهد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در صیانت از امنیت اجتماعی، از مردم خواست ضمن مراقبت و نظارت بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی، اجازه ندهند آنان در دام صفحات فریبنده و جریان‌های هدایت‌شده‌ای بیفتند که با اهداف مخرب و ضد امنیتی فعالیت می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، هرگونه اقدام برای برهم‌زدن آرامش جامعه در بستر فضای مجازی را با قاطعیت پیگیری کرده و با عوامل آن بدون اغماض برخورد خواهد کرد.