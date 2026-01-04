به گفته دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا سال آینده در هفتاد نقطه منتخب کشور، در سرشماری ثبتی مبنا به درب منازل مراجعه خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر محزون، دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در برنامه سلام خبرنگار گفت: در سرشماری سال آینده یک تحول اساسی هم اتفاق خواهد افتاد، از سال ۳۵ هشت سرشماری را تا سال ۹۵ پشت سر گذاشته‌ایم.

وی افزود: با ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی ما روش جدیدی را در سرشماری استفاده خواهیم کرد. وقتی مسیر تحول نظام تولید آمار‌های رسمی را طی می‌کنیم، همکاری مردم و دستگاه‌ها لازم است. قرار است به جای هزینه هنگفت مراجعه به درب منازل، از داده‌های دقیق دستگاه‌ها استفاده کنیم.

محزون گفت: آمار سرشماری برای تمام تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی بسیار مهم است. اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار از جمله محل زندگی، تاهل، تعداد خانوار، سن و مدل زندگی افراد یک خانواده هستند.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ادامه داد: آزمایشی که ما برای سرشماری ثبتی مبنا طی این دوسال در حال انجام است برای آزمایش اطلاعات دستگاهی و انطباق آن با گفته‌های ساکنان است. این آزمایش ضعف‌های داده‌ای و کیفیت داده‌ها را تست می‌کنند.

محزون در پایان گفت: در هفتاد نقطه منتخب کشور، در سرشماری ثبتی مبنا به درب منازل مراجعه خواهیم کرد. آخرین آمار که در سال ۹۵ سرشماری شد، جمعیت کشور ۸۰ میلیون نفر بوده که با محاسبات و اطلاعات نشان می‌دهد از سال ۹۵ تا ۱۴۰۴ این عدد به ۸۶ میلیون نفر رسیده است.

این آمار‌ها خروجی و نتیجه‌های مختلفی از جمله میزان تحصیلات، رشد جمعیت، سن ازدواج و جویای شغل را به دنبال خواهد داشت.