۲۹ نفر در یکی از مساجد شهر نسر تربت حیدریه دچار گازگرفتگی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه گفت: ساعت ۲۰:۳۹ دقیقه شنبه شب، ۱۳ دیماه، وقوع حادثه گازگرفتگی در یکی از مساجد شهر نسر از طریق تماس با مرکز EOC دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه اعلام شد.
مسعود سعادت نژاد افزود: طبق اطلاعات بهدستآمده، ۲۹ نفر از شهروندان دچار گازگرفتگی شدند که با شش دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به مراکز درمانی امام حسین (ع) و شهدای نهم دی منتقل شدهاند.
او ادامه داد: همه تیمهای اورژانس پیشبیمارستانی، بیمارستانها و مراکز درمانی و نیز تیم NRF دانشگاه علوم پزشکی در آمادگی کامل قرار دارند و اقدامات درمانی لازم برای مصدومان در حال انجام است.