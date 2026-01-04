به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: ساعت ۲۰:۳۹ دقیقه شنبه شب، ۱۳ دی‌ماه، وقوع حادثه گازگرفتگی در یکی از مساجد شهر نسر از طریق تماس با مرکز EOC دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه اعلام شد.

دکتر رحیمی افزود: طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، ۴۷ نفر از بانوان معتکف دچار گازگرفتگی شدند که با شش دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به مراکز درمانی امام حسین (ع) و شهدای نهم دی منتقل شده‌اند.

او ادامه داد: از مجموع مصدومان، ۱۸ نفر از طریق اتوبوس آمبولانس، ۱۳ نفر توسط پایگاه‌های اورژانس و ۱۶ نفر به‌صورت شخصی در مراکز درمانی پذیرش شدند.

به گفته وی، تاکنون ۴۵ نفر از مصدومان پس از اقدامات درمانی اولیه ترخیص شده‌اند و تنها دو نفر کماکان در بخش‌های ICU و داخلی بیمارستان امام حسین (ع) تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

دکتر رحیمی با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، تصریح کرد: همه تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و نیز تیم NRF دانشگاه علوم پزشکی در آمادگی کامل قرار دارند و اقدامات درمانی لازم برای مصدومان در حال انجام است.