به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان از امدادرسانی به ۸۰ نفر گرفتار شده در برف و کولاک محور کوهرنگ ـ بازفت، محدوده گردنه لبد خبر داد.

بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر گرفتار شدن چندین خودرو در برف و کولاک شدید در مسیر منطقه لبد از توابع بازفت دریافت شد.

وی افزود: ۲۰ بسته مواد غذایی و دو تخته پتو بین افراد گرفتار شده توزیع شد.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان این عملیات با به‌کارگیری یک دستگاه آمبولانس، یک نفر پرسنل و دو نفر نجاتگر انجام گرفت.