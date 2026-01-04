پخش زنده
۲۲ خودرو گرفتار برف اخیر در گردنه لبد نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان از امدادرسانی به ۸۰ نفر گرفتار شده در برف و کولاک محور کوهرنگ ـ بازفت، محدوده گردنه لبد خبر داد.
بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر گرفتار شدن چندین خودرو در برف و کولاک شدید در مسیر منطقه لبد از توابع بازفت دریافت شد.
وی افزود: ۲۰ بسته مواد غذایی و دو تخته پتو بین افراد گرفتار شده توزیع شد.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان این عملیات با بهکارگیری یک دستگاه آمبولانس، یک نفر پرسنل و دو نفر نجاتگر انجام گرفت.