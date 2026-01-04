به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان و امیر خلفیان، دادستان مرکز استان، و ناصر غلامی رئیس محاکم اهواز در بازدید سرزده از مجتمع قضایی قدس، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های این مجتمع قرار گرفتند.

در این بازدید، دهقانی و خلفیان با حضور در تمامی شعب دادگاه و دادسرا، پرونده‌های موجود را با دقت مورد بررسی قرار داده و آموزش‌های حقوقی لازم را به قضات و کارکنان ارائه کردند.

رئیس کل دادگستری در این بازدید، ضمن تأکید بر لزوم ارتقای کیفی خدمات قضایی، بر چندین محور کلیدی برای بهبود فرآیند‌های قضایی و رضایت‌مندی مراجعین تأکید کرد.

وی بر استفاده حداکثری از سیستم‌های برخط در استعلامات تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از این امکانات از رفت‌وآمد‌های غیرضروری کاسته و سرعت پاسخگویی به مراجعین افزایش می‌یابد.

دهقانی همچنین بر تشکیل پرونده‌های بدون کاغذ تأکید و این اقدام را به عنوان گامی مهم در راستای کاهش اطاله رسیدگی، حفظ محیط زیست و دسترسی آسان‌تر به اطلاعات پرونده‌ها تلقی کرد.

وی تکریم ارباب رجوع را از اصول بنیادین و اساسی در دستگاه قضایی دانست و بر اهمیت برخورد محترمانه و پاسخگویی شفاف به مردم تأکید کرد و اظهار داشت: دقت و سعه صدر در شنیدن اظهارات طرفین پرونده برای کشف حقیقت، ارجاع پرونده‌ها برای صلح و سازش باید بصورت مستمر در دستور کار باشد.

رئیس شورای قضایی استان همین به صدور دستورات متناسب با هر پرونده و اتقان آرا به معنای مستدل و مستحکم بودن احکام صادره، به منظور افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و کاهش نقض آرا در مراحل بالاتر تأکید کرد و گفت: این موارد در مجموع، نقشه راهی برای تحول و ارتقاء کارایی و رضایت‌مندی در مجتمع‌های قضایی اهواز ارائه می‌دهد.