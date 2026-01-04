مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از امروز در شهرستان‌های بیرجند و سربیشه آغاز شد و تا ۳ بهمن ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا خراسان جنوبی گفت: آزمایش سرشماری در شهرستان بیرجند در محله مهرشهر و درشهرستان سربیشه در آبادی‌های دهستان غیناب از توابع بخش مرکزی، با مراجعه حضوری به خانوار‌ها و تمام مکان‌ها و محدوده‌های تعیین شده، آغاز شد.

علی بهدانی با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بزرگترین طرح آماری است که در کشور اجرا می‌شود افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، نهمین سرشماری نفوس و مسکن کشور و اولین سرشماری نفوس و مسکن با رویکرد ثبتی مبنا خواهد بود.

وی در خصوص مفهوم سرشماری ثبتی مبنا گفت: سرشماری ثبتی مبنا، به جای اتکا به خوداظهاری و جمع آوری میدانی اطلاعات، بر استفاده از داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی تکیه دارد.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا خراسان جنوبی گفت: هزینه‌های بالای اجرای سرشماری، عدم همکاری خانوار‌ها و مشکل بی پاسخی، و فواصل زیاد سرشماری‌ها و نیاز مستمر به آمار‌های سرشماری از جمله معایبی بود که در سرشماری‌ها با روش سنتی همواره مشاهده می‌شد، اما در سرشماری‌های ثبتی مبنا، ما شاهد افزایش سرعت انجام سرشماری و در نتیجه افزایش به هنگام بودن نتایج سرشماری، بهره گیری از ظرفیت‌های موجود دولت الکترونیک و همچنین کاهش زمان تولید و انتشار اطلاعات سرشماری خواهیم بود.

بهدانی هدف آزمایش سرشماری در شهرستان‌های بیرجند و سربیشه را مقایسه اطلاعات جمع آوری شده بر اساس عملیات میدانی با اطلاعات جمع آوری شده بر اساس منابع ثبتی و همچنین ارزیابی جامع ثبت ها، روش ها، ابزار‌ها و شناسایی چالش ها، بهینه سازی و ایجاد آمادگی برای سرشماری اصلی برشمرد و گفت: برای اجرای این آزمایش سرشماری، ۳۴ نفر در رده‌های اجرایی و ستادی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه برای آموزش این افراد، دوره آموزش مرحله اول به صورت کشوری و دوره آموزش مرحله دوم به صورت استانی، بالغ بر ۷۰ ساعت آموزش برگزار شده است افزود: مأموران آمارگیر، دارای جلیقه و کارت شناسایی معتبر با آرم و هولوگرام مرکز آمار ایران هستند و از ساعت ۷ تا ۲۰ مراجعه حضوری خواهند داشت.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای استان گفت: در صورت هرگونه ابهام یا نیاز به پاسخگویی، تلفن‌های ستاد سرشماری استان با شماره‌های ۳۲۰۴۴۴۳۸ و ۳۱۲۷۲۳۴۳، از ساعت ۸ صبح تا ۲۰، جوابگوی شهروندان خواهد بود.