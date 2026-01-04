پخش زنده
امروز: -
هنرمند رشته لاک تراشی اهل مازندران موفق به کسب عنوان برگزیده در یک رویداد بین المللی صنایع دستی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: اثر هنری سیدرضا موسوی، اهل روستای وارمی از توابع میاندرود استان مازندران در رشته لاکتراشی، موفق به کسب عنوان برگزیده در یک رویداد معتبر بینالمللی صنایعدستی شد.
عاطفه شعبانی گفت: این رویداد بینالمللی هر ساله با هدف شناسایی و تقدیر از برترین هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی در سطح جهانی برگزار میشود.
اثر ارائه شده این هنرمند مازندرانی با بهرهگیری از چوب بومی، استفاده از روشهای اصیل لاکتراشی و رویکردی نوآورانه در طراحی و کاربرد، توانست نظر هیأت داوران بینالمللی را جلب کند و نمونهای موفق از پیوند میراث هنری بومی با نیازها و سلیقه معاصر باشد.