پس از تثبیت مالکیت ۱۵ هکتار از اراضی بلاتکلیف شهری با پیگیری دادگستری، روند تبدیل این زمین‌ها به فضا‌های سبز و پارک‌های محله‌ای در گنبدکاووس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم تحویل بخش دیگری از اسناد اراضی شهری گنبدکاووس و کلنگزنی زمین بازی شهری فرمانداری این شهر گفت: در زمینه صیانت از حقوق عامه و برقراری عدالت در توزیع امکانات شهری، با پیگیری دستگاه قضائی، شهرداری و اداره ثبت اسناد، مالکیت ۱۵ هکتار از اراضی شهری گنبدکاووس تثبیت و از چرخه زمین‌خواری خارج شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به بلاتکلیفی برخی اراضی درون و حاشیه شهر افزود: این اراضی در معرض جعل اسناد و تصرف غیرقانونی قرار داشت که با صدور اسناد رسمی، مالکیت آنها تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گرفت.

آسیابی گفت: این اراضی صرفاً برای استفاده عمومی و ایجاد فضا‌های رفاهی، ورزشی و فضای سبز در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و از هرگونه ساخت‌وساز غیرمرتبط جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: همچنین سند مالکیت ۷۴ هزار مترمربع از محدوده دریاچه مصنوعی این شهر با هدف توسعه گردشگری صادر شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در حوزه حفاظت از منابع طبیعی نیز، برای ۲۴۵۰ هکتار از تالاب‌های استان اسناد مالکیت صادر شده که نقش مؤثری در جلوگیری از تصرف و تخریب این عرصه‌ها دارد.

آسیابی افزود: همچنین برای اماکن مذهبی اهل‌سنت گنبدکاووس، از جمله مصلای این شهر به مساحت ۱۱ هزار و ۲۲۰ مترمربع و عیدگاه به مساحت ۶ هزار و ۳۷۷ مترمربع اسناد مالکیت صادر شد تا از هرگونه تعرض احتمالی در آینده پیشگیری شود.

امیرعلی لطیفی شهردار گنبدکاووس نیز گفت: عملیات اجرایی پارک محله شهرک فرمانداری و زمین ورزشی این محله به مساحت بیش از ۲ هزار مترمربع و پیش‌بینی اعتبار ۹ میلیارد تومان آغاز شد.

شهردار گنبدکاووس افزود: زمین این پارک و فضای ورزشی جزو اراضی بلاتکلیف بود که با پیگیری‌های قضائی مالکیت آن تثبیت و سند آن به شهردار تحویل شد.

لطیفی گفت: بوستان شهرک فرمانداری نخستین گام برای تبدیل زمین‌های تثبیت شده به فضا‌های عمومی و بوستان‌های محلات است.