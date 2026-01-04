کارشناس هواشناسی از پایداری جو مازندران تا پایان هفته خبر داد و گفت: دمای هوا در روزهای آینده به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: از امروز یکشنبه تا پایان هفته، جو مازندران غالباً پایدار خواهد بود و دمای هوا به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند.

تاکامی با بیان اینکه پدیده جوی قابل توجهی در روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود، افزود: تنها پدیده قابل ذکر، احتمال وقوع مه صبحگاهی در برخی مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان است.

کارشناس هواشناسی مازندران در ادامه به وضعیت دریا اشاره کرد و گفت: دریای مازندران طی ۲۴ ساعت آینده دارای موج کوتاه خواهد بود و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب است.

تاکامی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرهای بابلسر، ساری و نوشهر با ثبت بیشینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان بودند و صبح امروز نیز بلده با کمینه دمای ۱۱ درجه زیر صفر، سردترین نقطه مازندران گزارش شد.