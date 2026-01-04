به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه هرساله صد‌ها هزار پرندۀ مهاجر آبزی و کنارآبزی از اواخر تابستان تا پایان زمستان برای زمستان‌گذرانی وارد کشور می‌شوند و در تالاب‌ها، آبگیرها، سواحل و حتی استخر‌های پرورش ماهی مستقر می‌ شوند گفت: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی نیز یکی از کریدر‌های عبور پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبری است، رصد و پایش منابع آبی به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و در برخی موارد بصورت مشترک با کارشناسان دامپزشکی سطح استان پایش‌ها صورت می‌گیرد.

خانی با اشاره به این که حفاظت، کنترل و پایش از زیستگاه‌های تالابی و مراکز تجمع این پرندگان، نقش مهمی در پیشگیری از بروز و حتی گسترش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دارد و با شناسایی به موقع کانون‌های احتمالی آلودگی، از بروز خسارات به حیات‌وحش، صنعت طیور و سلامت جامعه جلوگیری می‌شود افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و واحد‌های تابعه به‌صورت مستمر زیستگاه‌های طبیعی را رصد و پایش کرده و هرگونه تلفات یا علائم مشکوک به بیماری را بررسی می‌کنند که خوشبختانه تاکنون هیچ گونه موردمشکوکی در این خصوص مشاهده و گزارش نشده است.

وی گفت: هم‌زمان، دوره‌های آموزشی بیماری‌های حیات‌وحش به‌ویژه آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان با همکاری ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها برای محیط‌بانان و کارشناسان در حال برگزاری است تا سطح دانش و آگاهی آنان در این حوزه افزایش پیدا کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: نیزار خور، رودخانه تجنود، رودخانه و سد مهوید، رودخانه و سد برکوه، دره بید، کال نی، سد کریت، رودخانه وبیاض و سد بیهود، رودخانه فرخی، رودخانه و سد حاجی آباد، رودخانه مردان شاه، رودخانه اسفشاد، رودخانه قرقاب (قورقوری)، رود شور نهبندان، رود شور قله ریگ، رود یاهو، ماهیرود، رود گزدز از جمله زیستگاه‌های آبی استان هستند که پرندگان مهاجر گوناگون و متنوعی در آنها زیست می‌کنند و مورد رصد و پایش کارشناسان قرار می گیرد.