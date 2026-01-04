معرفی سه رقم پنبه زود رس با نیاز آبی کمتر در خراسان شمالی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: سه رقم پنبه شامل «ساجدی»، «خورشید» و «شایان» برای کشت به کشاورزان معرفی شده است که به دلیل زودرس بودن، نیاز آبی کمتری نسبت به سایر ارقام داخلی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
علیرضا نهبندانی گفت: بررسیها و مطالعات انجامشده نشان میدهد دوره رشدی این ارقام کوتاهتر از سایر ارقام رایج است و همین موضوع موجب کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی مصرف آب در کشت پنبه میشود.
وی افزود: دوره رشد پنبه در اغلب ارقام حدود ۲۰۰ روز است در حالی که این دوره در ارقام ساجدی، خورشید و شایان به حدود ۱۳۰ روز کاهش یافته است.
محقق پنبه خراسانشمالی با بیان اینکه پنبه سومین محصول مهم و استراتژیک استان پس از گندم و جو به شمار میرود، گفت: کشت پنبه در خراسانشمالی از اواخر فروردین تا خردادما آغاز میشود و برداشت وش پنبه نیز از مهرماه تا اواخرآذرماه ادامه دارد.
وی به چالشهای پیشروی پنبهکاران استان اشاره کرد و گفت: خردهمالکی مهمترین چالش این محصول در خراسان شمالی است بهگونهای که هر کشاورز بهطور متوسط حدود ۱.۵ هکتار زمین زیر کشت پنبه در اختیار دارد.
نهبندانی با اشاره به آمار سه سال اخیر استان، اظهار کرد: سطح زیر کشت پنبه در این مدت از ۱۳ هزار هکتار به حدود هفت هزار هکتار کاهش یافته و عملکرد آن نیز بهطور متوسط ۲.۵ تن وش پنبه در هر هکتار است؛ بهطوری که میزان تولید این محصول از ۳۸ هزار تن به حدود ۱۸ هزار تن وش پنبه کاهش یافته است.
وی ناپایداری قیمت وش پنبه، افزایش نهادههای کشاورزی، بالا رفتن هزینههای تولید، پرداخت دیرهنگام مطالبات پنبهکاران، خشکسالی و کاهش منابع آبی را از مهمترین چالشهای این بخش برشمرد.
نهبندانی افزود: تغییر اقلیم نیز نقش اصلی را در کاهش سطح زیر کشت پنبه داشته، چرا که کشت این محصول وابسته به منابع آبی سطحی است و نیاز آبی بالایی دارد.