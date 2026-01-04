پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل، گفت: تأمین سوخت با وجود بارش شدید برف، بیوقفه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل میرداود سیدی اظهار کرد: با وجود بارش شدید برف و شرایط جوی حاکم در استان، عرضه سوخت در کلیه جایگاههای سوخترسانی به طور عادی و پایدار ادامه داشته و این شرکت با برنامهریزی دقیق و تلاش مستمر، تأمین پایدار سوخت استان در فصل زمستان را تضمین کرده است.
وی افزود: این شرکت با اعلام آمادگی کامل برای تأمین و توزیع پایدار فرآوردههای نفتی، برنامهریزیهای لازم را برای تضمین آرامش و رفاه مردم در روزهای سرد زمستانی انجام داده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل تصریح کرد: ذخیرهسازی مناسب و نظارت مستمر بر جایگاههای عرضه سوخت از جمله اقدامهایی است که برای تضمین آرامش و رفاه مردم در روزهای سرد زمستانی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
سیدی گفت: همکاران ما در بخشهای مختلف به صورت شبانهروزی در تلاش هستند تا هیچگونه وقفهای در روند سوخترسانی ایجاد نشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که مردم استان اردبیل زمستانی آرام و بدون نگرانی را تجربه کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل تأکید کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اردبیل با تمام ظرفیت آماده خدمترسانی است و از شهروندان انتظار داریم با مصرف بهینه سوخت، ما را در این مسیر یاری کنند.