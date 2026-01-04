پخش زنده
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از وقوع یک تصادف زنجیرهای در اتوبان قزوین به زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ابوالفضل ماهرخ سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: حدود ساعت ۷ صبح امروز یک مورد تصادف زنجیرهای در اتوبان قزوین به زنجان رخ داد.
وی افزود: بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور ادامه داد: در این حادثه ۴ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پراید، یک دستگاه پژو، یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس به دلایل نامعلوم با یکدیگر برخورد کردند.
وی درباره تعداد مصدومان احتمالی گفت: به نظر میرسد در این حادثه ۱۹ نفر مصدوم شده باشند؛ اما اطلاعات تکمیلی اعلام می شود.