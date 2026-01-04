



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از حمایت ۱۸ میلیارد تومانی از بیماران نیازمند در بیمارستان‌های دولتی شیراز خبر داد .

دکتر «امین نیاکان» اعلام کرد: با هدف گسترش چتر حمایتی و پیگیری موثر بیماران آسیب‌پذیر، واحد‌های مددکاری در چهار بیمارستان غیردانشگاهی شامل بیمارستان‌های دکترخدا دوست، کوثر، اردیبهشت و پرتو راه‌اندازی شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تشریح آمار مداخلات مددکاران در مراکز درمانی دانشگاهی، به ارزیابی گسترده بیماران در اورژانس‌ها اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، مددکاران مراکز درمانی، تعداد ۴۷ هزار و ۱۲۱ بیمار گروه هدف مددکاری اجتماعی بستری در اورژانس بیمارستان‌ها را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه مددکاران اجتماعی اظهار کرد: مددکاران مراکز درمانی طی این مدت هزار و ۷۳۶ مورد سوء‌رفتار و خشونت خانگی، هزار و ۶۷۲ مورد رفتار‌های خود آسیب رسان و ترخیص ایمن ۱۷۵ بیمار بی‌خانمان و ۸۸ بیمار ناشناس و بدون هویت را مورد شناسایی، ارزیابی و پیگیری قرار داده‌اند.

دکتر نیاکان با اشاره به حمایت‌های مشاوره‌ای و روانی از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، افزود: در حوزه مشاوره و حمایت‌های تخصصی، مددکاران به سه هزار و ۵۹۲ بیمار مبتلا به سرطان، ۳۵۶ بیمار مبتلا به معلولیت و چهار هزار و ۲۳ بیمار مبتلا به انواع بیماری‌های روان‌پزشکی خدمات لازم را ارائه کرده‌اند، همچنین، در طول این مدت، پنج هزار و ۳۸۵ جلسه مشاوره فردی با بیمار و همراهان بیمار در مراکز درمانی برگزار شده و ۴۹ مورد مداخله در بحران و مشاوره سوگ انجام پذیرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بخش مهمی از گزارش خود را به حوزه حمایت‌های مالی اختصاص داد و اعلام کرد: در مجموع، مبلغی بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان در قالب حمایت اقتصادی در زمان ترخیص از بیمارستان، به ۴۵ هزار و ۲۶۴ بیمار نیازمند اختصاص یافته است.

دکتر نیاکان به موفقیت در جذب مشارکت‌های مردمی اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، بیش از ۳ میلیارد تومان آورده اقتصادی از موسسات غیردولتی و خیریه‌ها جذب شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، بالغ بر یک میلیارد تومان نیز از محل جذب خیرین با هدف کمک به صورت‌حساب بیماران بستری، تأمین و هزینه شده است.