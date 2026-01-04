پخش زنده
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از انتخاب راننده نمونه در قالب اجرای طرح «همیار اتوبوس» خبر داد و گفت: این طرح به شهروندان تهرانی امکان میدهد با اسکن کیوآر QR کد نصبشده در اتوبوسها، رانندگان نمونه را انتخاب و به شرکت واحد معرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی علیزاده با اعلام اجرای طرح «همیار اتوبوس» گفت: در این طرح، نظر و مشارکت مستقیم شهروندان مبنای انتخاب رانندگان نمونه قرار گرفته و تلاش کردهایم از ظرفیت فناوری برای تعامل مؤثر با مسافران استفاده کنیم.
به گفته علیزاده، QR کدی که در تمامی اتوبوسهای شهری تهران نصب شده، شهروندان را به بستر نظرسنجی این طرح هدایت میکند. مسافران پس از اسکن کد با تلفن همراه خود، با وارد کردن شماره پلاک اتوبوس که در بالای رمزنگار درج شده، به سؤالات مربوطه پاسخ میدهند و در پایان میتوانند راننده مورد نظر خود را بهعنوان راننده نمونه معرفی کنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تاکید کرد: در پایان هر ماه، با بهرهگیری از نظرات ثبتشده شهروندان، از دو راننده نمونه به انتخاب مردم با اهدای تندیس و هدایای نقدی تقدیر خواهد شد.