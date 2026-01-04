مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: ۲ کبدی کار پارس‌آبادی به اردوی آمادگی تیم ملی کشورم که در جزیره قشم برگزار خواهد شد ، دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عوض نخست افزود: آیت سعادتمندی و فرزاد آقایی ۲ کبدی‌کار شایسته شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل در اردوی آمادگی تیم ملی کبدی کشور حضور می‌یابند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۵ کبدی کار از سراسر کشور به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شده‌اند، اظهار کرد: حضور ۲ کبدی کار پارس‌آبادی در این اردوی آمادگی بیانگر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای ورزش کبدی استان است.

وی بیان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی کبدی کشور از روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه در جزیره قشم آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه ۲۸ دی ماه به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با بیان اینکه کبدی کاران دعوت شده باید در روز مقرر در جزیره قشم خود را به کادر فنی معرفی کنند، اضافه کرد: مرتضی شهیدی به عنوان سرمربی، مسلم امیری به عنوان مربی و مجید بهرامی به عنوان مدیر فنی مسئولیت همراهی و هدایت ملی‌پوشان را برعهده دارند.

نخست ادامه داد: این اردو با هدف افزایش آمادگی جسمانی و فنی، شناسایی نفرات برتر و آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شود.

وی گفت: امیدواریم کبدی کاران استان اردبیل در این اردو به آمادگی کامل رسیده و همراه دیگر اعضای تیم ملی کشورمان در میادین مهم آسیایی و جهانی درخشیده و پرچم پرافتخار ایران را به اهتزاز در بیاورند.

وی افزود: اردبیل یکی از استان‌های پیشرو در رشته ورزشی کبدی است و به گفته مسئولان فدراسیون کبدی جایگاه آن در رشته ورزشی کبدی از رتبه ۲۲ به رتبه چهار در کشور رسیده است.

نخست اظهار کرد: امسال همچنین پنج ورزشکار اردبیلی به نام‌های الیستر شکری کله سر، شادی اشرفی، آیسان قاسمی، اسماء شجاعی و ثنا بخشی به اردوی آمادگی تیم ملی کبدی بانوان انتخابی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین (۲۰۲۵) دعوت و در نهایت شادی اشرفی، الیستر شکری کله سر و آیسان قاسمی سه دختر پرتلاش و شایسته اردبیلی به همراه دیگر اعضای تیم ملی کشورمان به این مسابقات اعزام شدند.