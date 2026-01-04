پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت اسکی شهرستان بن از آموزش اسکی حدود ۱۵۰ در پیست آموزشی تخصصی روستای شیخ شبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میثم قنبری افزود: این آموزشها هر هفته با حضور مربیان مجرب انجام میشود.
به گفته وی با افتتاح تنها پیست آموزشی و تخصصی استان در روستای شیخ شبان ورزشهای زمستانه در این شهرشتان رونق گرفت.
رئیس هیئت اسکی شهرستان بن از برگزاری مسابقات نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان دراین میدان اسکی خبر داد.
پیستهای اسکی شیخ شبان و بارده در شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری واقع است.