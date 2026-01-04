پخش زنده
نمایشگاه مبلمان، لوستر، صنایع دستی و سوغات در ۱۵۰ غرفه در شهرستان مهر برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،نمایشگاه مبلمان، لوستر، صنایع دستی، سوغات و هدایا، گل و گیاه با ۱۵۰ غرفه با هدف حمایت از تولیدکنندگان، حذف واسطهها و با حضور استانهای فارس، تهران، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، همدان، قم، خراسان رضوی، اصفهان و کردستان در بلوار امام حسن شهرستان مهر برپا شده است.
غرفه داران این نمایشگاه تولیدکنندگان داخلی هستند که محصولات خود را با قیمت تولیدی و شرایط نقد و اقساط بدون سود عرضه میکنند.
این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ تا ۲۰ دی ماه برای بازدید عموم دایر است.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.