به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نظارت دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان اعلام کرد: با استناد به ماده ۸ آیین نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مصوبه هیأت مرکزی نظارت و به موجب احکام جداگانه، اعضای هیأت نظارت بر انتخابات اولین میان دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی با امضای آیت الله مدرسی یزدی رئیس هیأت مرکزی انتخابات به شرح ذیل صادر شد.

مساح افزود: بر این اساس حجت الاسلام مهدی یعقوبی به عنوان رئیس هیأت نظارت و حجت الاسلام علی محمدی، حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی، محمد ولی عبداللهی و محمدعلی اسماعیلی به عنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات معرفی شدند.