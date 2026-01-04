پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی از ورود چهارمین واحد گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا به مدار تولید برق در بهار ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از طرح توسعه نیروگاه نکا گفت: چهارمین واحد گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، بهار سال ۱۴۰۵ با ثبت رکورد جدید نصب و راهاندازی واحدهای نیروگاهی وارد مدار تولید خواهد شد.
روحاله اسپنانی افزود: این پروژه شامل دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی سیکلترکیبی است که با سرمایهگذاری ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و با هدف کاهش ناترازی برق استان مازندران در حال اجراست.
وی با بیان اینکه با تکمیل این طرح، ظرفیت نیروگاه نکا به ۲ هزار و ۷۶۰ مگاوات خواهد رسید، تصریح کرد: راندمان واحدهای جدید در حالت سیکلترکیبی بیش از ۵۳ درصد برآورد میشود.
سرپرست معاونت توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی گفت: نخستین واحد گازی این طرح تیرماه امسال با ثبت رکورد ۱۳۰ روزه نصب و راهاندازی شد و تلاش میشود واحد گازی جدید در مدتزمانی کوتاهتر به بهرهبرداری برسد.
اسپنانی با اشاره به ورود توربین واحد گازی جدید به سایت نیروگاه افزود: همزمان با تکمیل بخش گازی، مقدمات اجرای واحد بخار سیکلترکیبی این پروژه نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزایش ظرفیت تولید برق منطقه، ارتقای پایداری شبکه برق کشور، اشتغالزایی، توسعه دانش فنی نیروگاههای حرارتی و پاسخ به رشد مصرف برق ناشی از توسعه صنایع، کشاورزی و مصارف خانگی را از مهمترین اهداف اجرای طرح توسعه نیروگاه نکا عنوان کرد.