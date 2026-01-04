پخش زنده
معاون آموزش ابتدایی گفت: ما وظیفه داریم متناسب با استعداد، ظرفیت و شایستگی فرزندان عزیز عشایر، بهترین فرصتهای یادگیری را فراهم کنیم.
به گزارش خبرگزای صدا وسیما، رضوان حکیم زاده در جریان بازدید از مدارس عشایری شهرستان شوش با اشاره به شرایط خاص زندگی عشایری که با کوچ، چالشها و در عین حال فرصتهای آموزشی همراه است، اظهار کرد: در این مدارس، انگیزه بالا و تلاش خستگیناپذیر معلمان کاملاً مشهود و ستودنی است.
وی با تأکید بر نقش محوری معلمان در مدارس عشایری افزود: معلم عشایری علیرغم محدودیتها و کمبود امکانات، از تمامی ظرفیتها و فرصتهای موجود بهره میگیرد و با همراهسازی اولیای دانشآموزان، اجرای طرحهای شاخصی همچون «مدرسه تراز» و تدوین چشمانداز مدارس عشایری را در دستور کار خود قرار داده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش عشایری نماد واقعی عدالت آموزشی است، تصریح کرد: ما وظیفه داریم متناسب با استعداد، ظرفیت و شایستگی فرزندان عزیز عشایر، بهترین فرصتهای یادگیری را فراهم کنیم و دِین خود را به این قشر تلاشگر ادا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: فراهمسازی امکانات در سطح بالاتر، توسعه دسترسی آموزشی و کاهش شکافهای یادگیری از مهمترین وظایف ستاد وزارت آموزش و پرورش است و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد تا دانشآموزان عشایری از فرصتهای آموزشی برابر و باکیفیت برخوردار شوند