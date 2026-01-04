همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت مولود کعبه، حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)، یک خیر بهبادی منزل مسکونی خود را وقف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اوقاف شهرستان بهاباد، گفت: حاج حسین حدادزاده بهابادی، یکی از اعضای هیئت امناء مسجد انقلاب این شهرستان، در اقدامی خیرخواهانه و تأسی به سیره ائمه اطهار (ع)، تمامی منزل مسکونی متعلق به مرحومه حاجیه شهربانو حدادزاده (عمه ایشان) را به نفع مسجد وقف نمود.

مهدی صفار افزود: این ملک وقف شده با مساحت ۱۶۰ متر مربع، که پیش از این نیز با کمک خیرین محلی به عنوان آشپزخانه مسجد انقلاب مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود، اکنون به طور رسمی وقف عام شد تا خدمات آن به طور مستمر به جامعه ارائه شود. این وقف جدید، نمونه‌ای درخشان از مشارکت مردمی در امور خیریه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان است.

لازم بذکر است در صورت اجاره دادن آشپزخانه عوائد آن صرف هزینه‌های روزانه مسجد انقلاب خواهد شد. تولیت موقوفه پس از قبض و اقباض با اداره اوقاف بهاباد خواهد بود.