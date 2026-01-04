پخش زنده
ماموران یگان حفاظت محیط زیست گیلان موفق شدند ۱۴ قبضه سلاح شکاری را از شکارچیان متخلف در غرب و جنوب تالاب بینالمللی انزلی جمعآوری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان گفت: با اجرای طرحهای نظارتی و برخورد با تخلفات شکار و صید، مأموران یگان حفاظت هنگام گشت در محدوده غربی و جنوبی تالاب بین المللی انزلی موفق شدند ۱۴ قبضه سلاح شکاری را در مدت یک شبانه روز از متخلفان در فصل شکار ممنوع کشف و ضبط کنند.
رامین زراعتی با تأکید بر اهمیت تالاب انزلی به عنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و گونههای ارزشمند جانوری، افزود: این اقدام برای حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب زیستگاهها انجام شد و این گشتهای نظارتی و کنترلی تا پایان زمستان ادامه دارد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مأموران یگان حفاظت، از عموم مردم و ساکنان حاشیه تالاب بین المللی انزلی خواست برای صیانت از تالابها و حیات وحش، با مأموران بیشتر همکاری کنند و هرگونه تخلف شکار و صید را فوری به سامانههای اطلاع رسانی این اداره کل گزارش دهند.