بازگشایی راه های ارتباطی روستاهای مهربان

بخشدار بخش مهربان گفت:راه روستا‌های برنج آباد، دهدولادن ،کهدولان و سرچشمه که به علت کولاک شدید و باد مسدود شده بود بازگشایی شد.