بخشدار بخش مهربان گفت:راه روستاهای برنج آباد، دهدولادن ،کهدولان و سرچشمه که به علت کولاک شدید و باد مسدود شده بود بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیمی گفت:بر اثر بارش برف در هفته گذشته و به علت صعب العبور بودن منطقه و وزش باد شدید و کولاک راههای روستاهای برنج آباد، دهدولادن ،کهدولان و سرچشمه پس از بازگشایی دوباره مسدود میشد اکیپ راهداری شهرستان سراب و دهیاریهای این روستاها از عصر روز گذشته اقدام به بازگشایی راههای مسدود شده کردند و نهایتا راه این روستاها امروز برای تردد اهالی باز شد.