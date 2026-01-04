رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وجود مواد شیمیایی در بازار آهن و آتش‌سوزی در مدت اخیر و پیگیری برای ایمنی این بازار توسط شهرداری، گفت: در لاله‌زار و بازار مشکل انبارداری وجود دارد و باید اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اینکه کالاها از بازار تقسیم شود، ضرورتی ندارد و باید این روند تغییر کند.

چمران با بیان اینکه کسبه باید قدرت مالی پیدا کنند که بتوانند جابجا شوند، افزود: تعدادی از انبارها در اطراف شهرآفتاب مستقر شدند که ما هم آنها را تشویق کردیم. نقاط دیگری نیز پیش بینی شده که جابجا خواهند شد؛ چراکه اگر مجدداً در یک جا جمع شوند، خطرآفرین خواهد بود.

چمران در مورد ایمنی بازار نیز یادآور شد: سیم‌کشی برق بازار با اینکه چند سال پیش تا اندازه‌ای اصلاح شد، مشکل دارد. ناایمنی ساختمان و انباشت کالا در نقاط ایمن نیز از دیگر موارد ناایمنی در بازار به شمار می‌رود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد : اگر حادثه‌ای در بازار رخ دهد مهار آن با مشکل همراه خواهد بود. چمران در ادامه با بیان اینکه پلیس ساماندهی موتورسواران را دنبال کرد و اگر ادامه می یافت طرح خوبی بود، گفت: قرار است طرح جامع ترافیک به زودی به صحن شورا بیاید. طرح ابتدایی اصلاً به موتورسیکلت‌ها نپرداخته بود اما باید اساساً به آن پرداخته می‌شد.

وی در مورد اعلام اجرای طرح ترافیک در روزهای گذشته، اظهار کرد: علت اعلام نکردن آن ناهماهنگی است. قاعدتاً باید به موقع اعلام شود. هماهنگی در تهران کار مشکلی است اما به هرشکل باید صورت بگیرد. احداث آرامستان با شهرداری است نه استانداری

در ادامه نشست امروز شورای شهر، علیرضا نادعلی ، سخنگوی شورا گفت: استاندار تهران اعلام کرده ۱۵۰ هکتار آرامستان می‌سازد. فکر می‌کنم که وظایف را با هم اشتباه گرفته‌اند. همانطور که در حریم وارد شدند، در احداث آرامستان‌ها که علم و تخصص آن با شهرداری است هم ورود کردند.

وی همچنین با بیان اینکه پویش «در مقابل ایرانیان زانو بزنید» در مدتی پیش رونمایی شد، خاطرنشان کرد: پویش «تکرار خواهد شد» نیز به رویارویی صهیونیسم و یهود مسئله دار با ایران پرداخته بود و رونمایی از نماد فاتح خیبر بی بدیل بود و با ارتفاع ۱۲ و عرض ۱۴ متر ساخته و رونمایی شد که به نظر می‌رسد قبل از این چنین حجمی را شاهد نبودیم.