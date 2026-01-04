فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید نخستین فرآورده سلولی آلوژنیک در کشور شدند که این این دستاورد مهم در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی، راه را برای درمان مؤثر و بومی بیماری التهابی شدید هموار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا فقیه‌ محمود، مدیر مارکتینگ و فروش این شرکت دانش‌بنیان، ضمن اشاره به فعالیت شرکت در حوزه سلول و ژن‌درمانی و پزشکی بازساختی، گفت: نخستین محصول این شرکت، که سال گذشته وارد فهرست دارویی کشور شد و امسال مجوز فروش رسمی دریافت کرده است، برای درمان بیماری «پیوند علیه میزبان» (GVHD) طراحی شده است.

وی بیماری GVHD را یک عارضه التهابی شدید خواند که اغلب پس از پیوند مغز استخوان در بیماران بروز می‌کند و توضیح داد: وظیفه اصلی سلول‌های موجود در این فرآورده، کاهش التهاب و تعدیل عملکرد سیستم ایمنی در بدن بیمار است.

فقیه‌محمود تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در فناوری تولید این دارو، منشأ سلولی آن است. تنها نمونه مشابه خارجی این محصول در آمریکا عرضه می‌شود که منشأ آن مغز استخوان است، در حالی‌که منشأ محصول ایرانی از سلول‌های استرومال مشتق‌شده از جفت و پرده‌های جنینی است.

این تفاوت در منشأ سلولی، پایه اصلی فناوری بومی شرکت تسکین به شمار می‌رود و امکان تولید این فرآورده با هزینه‌ای بسیار کمتر را فراهم آورده است.

این فعال فناور با تأکید بر دستاورد اقتصادی این بومی‌سازی اظهار کرد: نمونه آمریکایی این دارو حدود ۱۹۴ هزار دلار قیمت دارد، اما نمونه ایرانی با هزینه‌ای تقریبی پنج هزار دلار تولید و در دسترس بیماران قرار گرفته است. این کاهش چشمگیر هزینه، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی فناورانه کشور و تضمین دسترسی بیماران ایرانی به درمان‌های سلولی مدرن محسوب می‌شود.

مدیر مارکتینگ این شرکت افزود: این شرکت توانسته است برای سه اندیکاسیون دیگر از جمله ARDS (نارسایی حاد تنفسی) نیز مجوز‌های لازم را دریافت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به فناوری بومی سلول‌های بنیادی مشتق از جفت، نه‌تنها موجب کاهش هزینه درمان شده است، بلکه توانمندی علمی و فناورانه کشور را در حوزه پزشکی بازساختی به نمایش گذاشته و مسیر تولید ملی دارو‌های سلولی را در کشور هموار کرده است.