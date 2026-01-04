پخش زنده
هوای اصفهان سالم و کاشان ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح امروز با میانگین ۷۷ AQI در وضعیت قابل قبول است. هوای کاشان امروز در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان و ولدان با عدد ۷۱، احمدآباد ۹۷، میدان انقلاب ۷۳، پارک زمزم ۶۲، خیابان پروین اعتصامی ۸۶، دانشگاه صنعتی و فرشادی ۷۹، رهنان ۷۴، خیابان زینبیه ۷۸، سپاهانشهر ۷۶، فرشادی ۷۹، فیض و کردآباد ۷۳، بولوار کاوه ۶۴ و خیابان میرزا طاهر ۶۰ AQI وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی ۱۱۴ AQI نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.