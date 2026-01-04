به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس اداره تبلیغات اسلامی آبادان گفت: ۱۹ مسجد در سطح شهرستان برای برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام سید نورالدین منزوی افزود: تعداد معتکفین ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش و برگزاری اعتکاف هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ارتقا دارد.

او ادامه داد: اعتکاف اقامت طولانی مدت در مسجدی برای عبادت با خالق هستی و پرورش دادن جسم و جان و تذهیب نفس و دوری از امیال نفسانی و دنیوی است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی آبادان با اشاره به تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم معنوی اعتکاف در آبادان گفت: این مراسم معنوی از روز ۱۳ دی ماه آغاز و تا ۱۵ (۱۳ تا ۱۵ رجب) با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.