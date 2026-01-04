در چارچوب هفته یازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان ایران، تیم والیبال امیرکبیر اراک در دیداری حساس و پنج‌سته، نتیجه را به تیم پارس مهر فارس واگذار کرد.

هفته یازدهم از دور مقدماتی لیگ دسته یک والیبال کشور برگزار شد و در یکی از دیدار‌های این هفته، تیم امیرکبیر اراک در دیداری خارج از خانه میهمان تیم پارس مهر فارس بود.

این مسابقه به دلیل نزدیکی امتیازات، کیفیت فنی بالا و کشیده شدن رقابت به ست پنجم، از جذاب‌ترین دیدار‌های این هفته محسوب می‌شد که در نهایت با برتری تیم میزبان به پایان رسید.

در پایان، تیم پارس مهر فارس موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ برابر امیرکبیر اراک به پیروزی برسد و هر سه امتیاز این دیدار حساس را به دست آورد.