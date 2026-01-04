نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: تجهیز مراکز مهارت‌آموزی به فناوری‌های نوین گامی مؤثر در توانمندسازی جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد خوش سیما در مراسم رونمایی از تجهیز کارگاه برق مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهرستان انگوت که با اعتبارات مسئولیت اجتماعی راه اندازش شد، با تأکید بر اهمیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده اشتغال کشور، تجهیز مراکز مهارت‌آموزی به فناوری‌های نوین را گامی مؤثر در توانمندسازی جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه دانست.

مهدی بهبود مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اردبیل نیز با اشاره به ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه انرژی‌های پاک گفت: به‌روزرسانی تجهیزات آموزشی و راه‌اندازی کارگاه‌های تخصصی انرژی خورشیدی، زمینه تربیت نیروی کار ماهر و پاسخگویی به نیاز بازار کار در حوزه انرژی‌های نو را فراهم می‌کند.

وی افزود: کارگاه انرژی‌های تجدیدپذیر مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهرستان انگوت با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی و توسعه دانش فنی در حوزه انرژی‌های نو، از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی به تجهیزات جدید مرتبط با پنل‌های خورشیدی مجهز شد.

بهبود ادامه داد: تجهیز این کارگاه شامل پنل‌های خورشیدی و تجهیزات آموزشی مرتبط بوده و نقش مهمی در ارتقای مهارت هنرجویان و گسترش آموزش‌های کاربردی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد داشت.