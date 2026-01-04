واژگونی خودروی سواری ال نود در محور تربت‌حیدریه به مشهد، پنج نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی تربت‌حیدریه گفت: پس از اعلام وقوع این حادثه، امدادگران پایگاه اورژانس سرهنگ و سه دستگاه آمبولانس اورژانس و هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

محمدرضا صباغی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد واژگونی یک دستگاه خودرو سواری ال‌نود در محور تربت‌حیدریه ـ مشهد، حوالی روستای سرهنگ بخش رخ، پنج مصدوم برجای گذاشته است.

وی با اشاره به شدت حادثه گفت: با توجه به شرایط سانحه، پایگاه اورژانس رباط‌سنگ و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر هم اعزام شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی تربت‌حیدریه افزود: این حادثه پنج مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، همه آسیب‌دیدگان برای دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان امام حسین (ع) تربت‌حیدریه منتقل شدند.