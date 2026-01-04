وزیر آموزش و پرورش با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از افزایش مناطق تحت پوشش این برنامه‌ها از ۳۲ منطقه به ۱۰۰ منطقه خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر کاظمی در نشست ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی از طریق «میز نماد» تأکید کرد و آمار ارجاع ۲۱ هزار دانش‌آموز آسیب‌دیده به دستگاه‌های همکار در سال گذشته را عددی بالا و قابل توجه دانست.

تمرکز بر خانواده و مربیان با تمام توان

وی در ابتدای سخنان خود، محوریت خانواده و نقش مربیان را در مناطق هدف مورد تأکید قرار داد و گفت: «بخش خانواده ما و در واقعاً مربیان ما با تمام توان برای تمام اولیا و مربیان این مناطق هدف، کارگاه‌ها و برنامه‌های مبتنی بر نیاز منطقه گذاشته است.»

کاظمی در ادامه به اهمیت سازوکار ارجاع دانش‌آموزان نیازمند به خدمات تخصصی اشاره کرد و میز نماد را یک نیاز حیاتی دانست: «یکی از مواردی که به آن خیلی نیاز داریم «میز نماد» است، تعدادی از بچه‌ها آسیب دیده‌اند، به‌تنهایی نمی‌توانیم برای درمان مداخله کنیم. شرکایی داریم که ۱۴ دستگاه عضو ائتلاف هستند که کمک می‌کنند که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها قوه قضاییه است.»

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم اقتدار این ساختار، افزود: «میز نماد را باید با اقتدار شکل دهیم و این همکاری بین دستگاهی و ارجاع بین دستگاهی که رقم می‌خورد، مهم است.»

مسیر روشن و ارجاع ۲۱ هزار نفر

وی با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، تصریح کرد: مسیر پیشرفت در این حوزه روشن و امیدبخش است:

«مسیر رو به پیشرفت است. موضوعات آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی موضوعاتی نیستند که همین الان بگویم اقدام کردیم و این‌قدر آسیب‌ها را کم کردیم و دستاورد داشتیم، اما مسیر، روشن، امیدوارکننده و با برنامه است.»

وزیر آموزش و پرورش به دستاورد‌های کمی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: «سال گذشته فقط ۲۱ هزار نفر را برای اولین بار در همین سامانه ارجاع، به دستگاه‌ها ارجاع دادیم رسیدگی شدند، بعضی‌ها در حال رسیدگی هستند، عدد بسیار بالایی است.»

گسترش برنامه‌های پیشگیری در ۱۰۰ منطقه

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمام توان وزارتخانه بر پیشگیری متمرکز شده است، از افزایش چشمگیر مناطق تحت پوشش خبر داد و گفت: «سال گذشته ۳۲ منطقه به‌صورت هدف برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انتخاب شد و امسال این مناطق به ۱۰۰ منطقه افزایش یافت.»

وی تشریح کرد، در این ۱۰۰ منطقه، «سیلی از برنامه‌های ایجابی» اجرایی شده است که شامل برنامه‌های اوقات فراغت، ورزشی، عبادی، مراسم و مناسبت‌ها، فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی می‌شود.

همچنین، علاوه بر اقدامات پیشگیرانه عمومی، تمرکز بیشتری روی دو آسیب خاص «خودکشی» و «اعتیاد» انجام شده و برنامه‌های وسیع‌تری برای آنها در نظر گرفته شده است.

وزیرآموزش و پرورش به همکاری تمام معاونت‌های آموزش و پرورش در کنار تشکل‌های دانش‌آموزی (بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه دانش‌آموزی) و نهاد‌های بیرونی مانند سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد.

وی همچنین تدوین و ابلاغ «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان»، راه‌اندازی «خط ۱۵۷۰ دانش‌آموزی» و تقویت مراکز مشاوره را به‌عنوان اقدامات زیرساختی و قانونی ضروری برای پیشبرد این اهداف برشمرد.

اجرای جشنواره مدرسه‌ای نقشینه با مشارکت سه میلیون دانش آموز

کاظمی افزود: در حوزه مسائل تربیتی برای ایجاد تعهد و مسئولیت برای دانش آموزان، برنامه «هر دانش آموز حداقل یک نقش و هر دانش آموز حداقل یک تشکل» را پیگیری می‌کنیم لذا «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» را طراحی کردیم که در حال حاضر برای ۳ میلیون دانش آموز نقش تعریف شده و در مدرسه نقش ایفا می‌کنند، اما واقعیت این است که باحد مطلوب فاصله داریم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع بازماندگان از تحصیل مساله مهمی است، گفت: از زمانی که ما تمرکز خود را بر این موضوع گذاشتیم، نخستین اقدام، انجام آسیب‌شناسی گسترده و برگزاری جلسات متعدد بوده است.

تدوین لایحه برای اجباری کردن آموزش عمومی در کشور

وی ادامه داد: وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌ربط، در حال آماده‌سازی لایحه‌ای است تا آموزش عمومی در کشور حداقل اجباری شود، همان‌طور که در بسیاری از کشور‌های جهان مشاهده می‌شود، اگر آموزش عمومی به صورت اجباری تعریف شود و ترک تحصیل دانش‌آموزان جرم تلقی شود، این امر می‌تواند یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای کاهش بازماندگی از تحصیل باشد. در این چارچوب، دانش‌آموزانی که به دلایل اقتصادی یا اجتماعی از حضور در مدرسه باز می‌مانند، نباید رها شوند و توجه ویژه‌ای به آنان خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در حوزه شناسایی بازماندگان از تحصیل، دو مرحله آمارگیری انجام می‌شود. نخست در آبان‌ماه، تعداد دانش‌آموزان سال جاری با سال گذشته مقایسه می‌شود تا مشخص شود چه کسانی باید در مدرسه حضور داشته باشند، اما غایب‌اند.

وی افزود: آمار اولیه تنها داده‌های خام هستند و بازماندگان واقعی از تحصیل را نشان نمی‌دهند. به عنوان نمونه، برخی دانش‌آموزان در خارج از کشور یا مدارس علوم دینی مشغول تحصیل‌اند و در سامانه ثبت مدارس وجود ندارند. در یک استان بیش از ۴۰ هزار طلبه علوم دینی مشغول به تحصیل هستند که عملاً بازمانده از تحصیل محسوب نمی‌شوند همچنین بخشی از دانش‌آموزان در قالب برنامه‌های مسجد محور آموزش می‌بینند.

کاظمی تأکید کرد: در حال حاضر اطلاعات تکمیلی در حال جمع‌آوری است و سامانه شهید محمودوند نیز در حال اصلاح است تا آمار دقیق و واقعی بازماندگان از تحصیل مشخص شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: علاوه بر این، بخشی از دانش‌آموزان در پیش‌دبستانی و برخی دیگر نیز دارای معلولیت هستند و امکان حضور در مدارس معمولی را ندارند، تعداد این دانش‌آموزان حدود ۱۳ هزار نفر است که در سامانه ما ثبت نشده‌اند، زیرا شرایط آموزشی برای آنها متفاوت است.

در پایان هر سال آمار دقیق بازماندگان از تحصیل تهیه می‌شود

کاظمی گفت: یک آمار بازماندگان از تحصیل هم در خرداد ماه گرفته می‌شود، در این فرایند این لیست را به مناطق و استان‌ها و مدارس می‌دهیم. سال گذشته، با توجه به این فرآیندها، حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز شناسایی شدند و اقدامات لازم برای بازگشت آنها به مدرسه انجام شد. بر این اساس، در پایان هر سال، می‌توانیم آمار دقیق بازماندگان از تحصیل را ارائه دهیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: موضوع بازماندگان از تحصیل برای ما بسیار مهم است و تلاش می‌کنیم تا هیچ دانش‌آموزی بدون دسترسی به آموزش و پرورش رها نشود، زیرا بازماندگی از تحصیل یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

کاظمی تصریح کرد: بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه بزرگ‌ترین خدمت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و آموزش و پرورش در این حوزه به حمایت و همکاری جدی نیاز دارد و در این خصوص باید میز نماد در استان‌ها شکل گیرد و جلسات مستمر بادستگاه‌ها برگزار شود، ارجاعات دانش‌آموزان باید به سرعت رسیدگی شود و مشکلات آنها برطرف گردد.



