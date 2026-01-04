پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از افزایش ۲۰ درصدی مشارکت دانشآموزان در اعتکاف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی، با تبریک ایام ماه رجب و ایام معنوی اعتکاف، اظهار کرد: امسال آیین اعتکاف دانشآموزی در سطح استان در ۵۶ مسجد برگزار میشود و از امشب دانشآموزان و معلمان استان وارد این فضای معنوی خواهند شد.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار، ۸۶۴۰ دانشآموز برای شرکت در اعتکاف ثبتنام کردهاند، افزود: پیشبینی ما رسیدن این آمار به حدود ۹ هزار نفر است و امیدواریم تا پایان امشب شاهد افزایش تعداد ثبتنامکنندگان باشیم.
صمیمی با اشاره به آمار سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته حدود ۷ هزار دانشآموز در اعتکاف شرکت کرده بودند که امسال شاهد افزایش حدود ۱۶۴۰ نفری هستیم؛ این یعنی رشد نزدیک به ۲۰ درصدی مشارکت دانشآموزان در اعتکاف.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش تربیتی اعتکاف در سنین نوجوانی گفت: اعتکاف فرصتی برای راز و نیاز با خدا، عبادت، روزهداری، دعا و تقویت ارتباط معنوی است و این فضا میتواند بهعنوان پایه و اساس تربیت دینی در دوران نوجوانی اثرگذار باشد و در آینده رفتارها و عادات دینی دانشآموزان را تقویت کند.
وی همچنین حضور معلمان در کنار دانشآموزان در مراسم اعتکاف را از نکات مهم تربیتی دانست و افزود: زمانی که معلمی که در کلاس درس به مسائل دینی و تربیتی تأکید دارد، در کنار همان دانشآموز در اعتکاف حضور پیدا میکند، این همراهی و عاملیت معلم میتواند تأثیر عمیقتری در تربیت و شکوفایی دانشآموزان داشته باشد.
صمیمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: دشمنان تصور میکردند با شهادت رساندن شهید سلیمانی میتوانند ریشه اسلام و مقاومت را بخشکانند، اما امروز شاهد هستیم که این مسیر نهتنها متوقف نشده، بلکه با قدرت و استحکام بیشتری ادامه یافته است.
وی در پایان افزود: دشمن با شهادت، مجروحیت و آوارهکردن هزاران نفر گمان میکرد میتواند راه مقاومت را سد کند، اما مقاومت در میان مردم عمیقتر شد و یاد و راه شهدا زندهتر از گذشته ادامه دارد.