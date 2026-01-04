پخش زنده
برخورد دو خودروی سواری پژو ۲۰۶ و هایما در محور آشتیان به راهجرد، ۶ مصدوم بر جای گذاشت که همگی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با گزارش تلفنی به سامانه اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی، وقوع سانحه برخورد دو خودروی سواری پژو ۲۰۶ و هایما در محور آشتیان–راهجرد اعلام شد.
بلافاصله تیمهای فوریت پزشکی اورژانس ۱۱۵ آشتیان و مزرعهنو به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که مصدومیت پس از دریافت اقدامات فوریت پزشکی در صحنه، با آمبولانس به مرکز درمانی منتقل شدند.