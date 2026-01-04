صبح امروز تصادف زنجیره‌ای در اتوبان قزوین به زنجان منجر به زخمی شدن ۱۹ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ سرهنگ تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در کیلومتر ۳۵ این آزادراه ۴ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پراید، یک دستگاه پژو، یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس با یکدیگر بر اثر یخ زدگی جاده برخورد کردند.

اکبری رئیس اورژانس استان هم گفت: در این حادثه ۱۹ نفر زخمی شدند که با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه آمبولانس اورژانس و هلال احمر به بیمارستان‌های شفا تاکستان و شهید رجایی رازی قزوین منتقل شدند.





