صبح امروز تصادف زنجیره‌ای ۲۰ دستگاه خودرو در اآزادراه قزوین به زنجان منجر به زخمی شدن ۱۹ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ سرهنگ حسین تقی خانی گفت: صبح امروز حوالی ساعت ۶ و بیست دقیقه به علت یخ زدگی، لغزندگی مسیر و کاهش توانایی رانندگان در کنترل وسایل نقلیه در آزادراه قزوین-زنجان یک دستگاه تریلی واژگون شد و متعاقب آن ۲۰ دستگاه خودروی دیگر با یکدیگر برخورد کردند که در این بین یک دستگاه اتوبوس نیز با ۱۲ مسافر واژگون شد.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه پس از وقوع این حوادث بلافاصله عوامل گشتی پلیس راه به همراه سایر عوامل امدادی و خدماتی در محل حضور یافتند تصریح کرد: در این سانحه ۱۹ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شده که ۱۰ نفر از آنان بصورت سرپایی درمان و ۹ نفر دیگر بستری شدند.

سرهنگ تقی خانی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان وسایل نقلیه در شرایط ناپایدار جوی افزود: بی تردید با وجود چنین شرایطی، توجه به کاهش دید و لغزندگی جاده در سطح محور‌های مواصلاتی لازم است رانندگان در رعایت فاصله طولی با خودرو‌های دیگر دقت نظر لازم را داشته باشند و از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند.