رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با تأکید بر نقش بیبدیل معلم بهعنوان مهمترین عامل تربیتی، رویداد «الف تای مقاومت» را زمینهای برای کنشگری مؤثرتر معلمان در تقویت هویت ملی و فرهنگ مقاومت دانست و از رویشهای جدید و ابتکارات ارزشمند مدارس و معلمان در این دوره خبر داد.
به گزارش خبرگزای صدا وسیما، علی لطیفی گفت: در میان عوامل تربیتی، بدون هیچ تردیدی مؤثرترین، جدیترین و مهمترین عامل، شخص معلم است؛ آن عامل انسانی گرم و زندهای که رودررو و چهرهبهچهره با دانشآموز ارتباط برقرار میکند، احساسات او را میبیند، درک میکند و میفهمد و اگر بتواند ارتباط عاطفی و انسانی درستی شکل دهد، بیشترین اثرگذاری را بر شخصیت دانشآموز خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: آنچه همواره دغدغه معلمان خوب ما بوده، فراتر از یک فعالیت حرفهای و شغلی است؛ فهم درست نیازمندیهای دانشآموزان و تلاش و تعهد برای تأمین این نیازها. یکی از مهمترین این نیازمندیها، مسئله هویت ملی است و موضوع مقاومت بهطور جدی با هویت ملی ما ایرانیها گره خورده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با ابراز امیدواری نسبت به اثرگذاری این رویداد تصریح کرد: امیدوارم رویداد «الف تای مقاومت» زمینهای فراهم کند تا تعداد بیشتری از معلمان بتوانند در این حوزه، کنشگریهای تربیتی مؤثر و الهامبخشی داشته باشند.
وی با اشاره به ویژگیهای متمایز این دوره از رویداد گفت: آنچه خوشحالکننده است، رویشهای جدیدی است که در این دوره شاهد آن هستیم. همچنین برخی مدارس بهخوبی از ایدههای معلمان برگزیده دوره قبل الهام گرفتهاند.
لطیفی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته برجسته دیگر در این دوره، برقراری ارتباطی وسیعتر و عمیقتر میان مسئله مقاومت و هویت ملی است.
وی در پایان تأکید کرد: شاید این پیوند در سال گذشته به این میزان مشهود نبود، اما با توجه به شرایط امسال و رخدادهای مهم، از جمله جنگ ۱۲ روزه، بخش قابل توجهی از فعالیتها توانستهاند این ارتباط معنادار میان مقاومت و هویت ملی را بهخوبی نمایان کنند.