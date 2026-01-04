پخش زنده
امروز: -
به دنبال واژگونی یک دستگاه خودرو ساینا و برخورد با تیر برق، دو نفر در مسیر شازند به اراک دچار مصدومیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این حادثه در مسیر خروجی شازند به اراک، نرسیده به روستای جمالآباد رخ داد که طی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی، بلافاصله دو تیم اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای شهری شازند و جادهای آستانه به محل اعزام شدند.
با توجه به شدت جراحات واردشده به دو مصدوم، عملیات رهاسازی با همکاری واحد آتشنشانی شازند انجام شد و پس از انجام اقدامات فوریت پزشکی، هر دو مصدوم توسط آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.