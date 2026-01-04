به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات کوراش قهرمانی امید‌های کشور با حضور ۱۶۸ ورزشکار در قالب ۲۱ تیم از استان‌های مختلف، روز ۱۲ دی‌ماه به میزبانی مجموعه ورزشی آزادی شهرستان گرمه خراسان شمالی برگزار شد.

در این رقابت‌ها و در هفت وزن مختلف، امین جلالی‌فرد و ابوالفضل عفتی از خراسان شمالی، حمیدرضا اسکندری، محسن صفری، امیررضا برات‌زاده و سعید نصرتی از خراسان رضوی و علیرضا سعادتی از استان مرکزی موفق به کسب عناوین نخست شدند.

در رده‌بندی تیمی نیز تیم خراسان رضوی با عملکردی درخشان، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد و تیم‌های خراسان شمالی و استان مرکزی به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

براساس اعلام کمیته فنی، نفرات اول تا سوم هر وزن جواز حضور در اردوی انتخابی تیم ملی کوراش امید را به دست آوردند.