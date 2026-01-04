پخش زنده
برنامههای ««قدقامت عشق»، «ساعت موسیقی»، «سرزمین من»، «رهنمون» و «ققنوس»، امروز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرا رسیدن سالروز وفات حضرت زینب کبری (س)، ویژهبرنامههایی در قالب شعر، موسیقی، و گفتوگوهای تخصصی تاریخی و فرهنگی، یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ دی، از رادیو فرهنگ به تبیین نقش و جایگاه این بانوی بزرگ اسلام خواهند پرداخت.
«قدقامت عشق»، کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، امروز ساعت ۱۸:۳۰، پخش میشود و به موضوع «شعر زینبی» و ابعاد زندگی بانوی دمشق می پردازد. بازپخش این ویژهبرنامه امشب ساعت ۲۳:۳۰، پخش می شود.
برنامه ««ساعت موسیقی»، نیز امشب ساعت ۲۲:۰۰، با موضوعی مراثیهای مرتبط با سوگ بانوی کربلا پخش میشود.
برنامه «هفت کوچه»، هم دوشنبه ۱۵ دی، از ساعت ۹:۰۰ صبح، پخش می شود که این برنامه بهصورت زنده، بهطور ویژه به «فرهنگ زینبی» و بررسی وفات شهادتگونه حضرت زینب (س) خواهد پرداخت.
در ادامه، گروه تاریخ و اندیشه نیز در برنامه «سرزمین من»، که دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۱۳:۰۰، به تهیه کنندگی محمدرضا حاجحیدری پخش میشود، بخش کارشناسی مناسبتی خود را به شناخت سیره عقیله بنیهاشم حضرت زینب (س) اختصاص داده است. این گفتوگوی تخصصی بر دو محور اصلی، یعنی «نقش ایشان در بیداری جامعه» پس از واقعه کربلا و «شاخصهای ولایتپذیری آن حضرت» متمرکز خواهد بود.
رادیو فرهنگ در این برنامهها، تلاش میکند تا ابعاد مختلف زندگی، صبر و مجاهدت حضرت زینب (س) را از منظر هنر، ادبیات، تاریخ و جامعهشناسی واکاوی کند.
مجله رادیویی «سرزمین من»، امروز با حضور کارشناسان و پژوهشگران تاریخ و میراث فرهنگی، به بررسی تنوع فرهنگی ایران، از جاذبههای تاریخی کرمان گرفته تا سیر تحول پوشاک ایرانی، میپردازد.
در این برنامه مجموعهای از گفتوگوهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی به همت گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می شود.
این برنامه در حوزه میراث فرهنگی ایران، میزبان نادر علیدادیسلیمانی، کارشناس میراث فرهنگی کرمان و باستانشناس، میشود تا به معرفی و بررسی ویژگیهای تاریخی «باغ فتحآباد کرمان» بپردازد.
در ادامه، فرناز فرحیمقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی کرمان، درباره جزئیات موزه موسیقی کرمان و اهمیت آن سخن خواهد گفت.
در بخش دیگری از «سرزمین من»، علی طهرابند، پژوهشگر و استاد تاریخ، موضوع «تاریخ پوشاک و پوشش در ایران» را موشکافی خواهد کرد.
همچنین، حجتالاسلام محمدیان، استاد حوزه و دانشگاه، با توجه به ایام برگزاری اعتکاف در مساجد و دانشگاهها، پیرامون «اهمیت اعتکاف» به بیان دیدگاههای خود میپردازد.
این ویژهبرنامه در بخش «آن سوی تاریخ»، با گفتوگوی تلفنی با محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه، به بررسی و تحلیل «آخرین تحولات منطقه» اختصاص دارد و و در «یادها و یادگارها» رضا مختاری از رویدادهای تاریخی این روز میگوید.
مجله رادیویی «سرزمین من»، به تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری، از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پخش میشود.
در این برنامه دانیال معنوی گویندگی و محمدعلی مؤمنی اجرای کارشناسی را بر عهده دارند.
مخاطبان میتوانند برای ارتباط با این برنامه با شمارههای ۲۲۰۴۰۰۸۵ و ۲۲۰۵۸۸۰۰ به پیش شماره ۰۲۱ برای شنوندگان استانی تماس گرفته یا پیامهای خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۵۸ ارسال کنند.
برنامه «رهنمون»، هم در یک گفتوگوی زنده و تخصصی، به یکی از مباحث مهم جامعهشناسی فرهنگی، یعنی مفهوم «تابآوری فرهنگی چیست و چگونه شکل میگیرد؟» میپردازد.
این برنامه در جدیدترین قسمت خود میزبان متخصصان حوزه ارتباطات و سیاستگذاری فرهنگی خواهد بود تا مفهوم «تابآوری فرهنگی» و چگونگی شکلگیری آن در جامعه را بررسی کند.
در این برنامه، لیلا وصالی، دکترای علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل انجمن سوادرسانهای ایران، بهعنوان مهمان حضوری حضور خواهد یافت تا به بحث و تبادل نظر بپردازد.
همچنین، محسن دنیوی، مدیر گروه سیاستگذاری پژوهشکده فرهنگ و هنر و محسن دوباشی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، بهصورت تلفنی به این بحث خواهند پیوست.
برنامه «رهنمون»، با تهیهکنندگی حسین رحمانی، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰، از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
علاقهمندان میتوانند همزمان نسخه تصویری این برنامه را بهصورت زنده از طریق پایگاه ایرانصدا و وبگاه اطلاعرسانی رادیو فرهنگ به نشانی http://radiofarhang.ir مشاهده کنند.
مجله ادبی «ققنوس، نیز با تمرکز بر ادبیات کلاسیک و معاصر، به بررسی ویژگیهای نثر ادبی ترجمههای خطی نهجالبلاغه میپردازد و در بخش دیگری، راهکارهای خلق داستانهای نبوی جذاب به جای موعظه برای کودکان و نوجوانان را مورد بحث قرار میدهد
برنامه «ققنوس» با اجرای مهدی محمدیان (گوینده و نویسنده) و تهیهکنندگی و سردبیری مریم مردانی به نقد و بررسی ادبیات کهن و نوی ایران میپردازد.
در بخش نخست برنامه، گفت وگویی تخصصی با حجتالاسلام و المسلمین سیدمحسن دینپرور مدیرعامل بنیاد نهجالبلاغه، انجام میشود. این گفتوگو بر کتابهای خطی ارزشمنداز ترجمههای نهجالبلاغه به فارسی متمرکز است و به توضیح ویژگیهای نثر ادبی این نسخ کهن اختصاص دارد. این بخش با خوانش قسمتی از این آثار فاخر به پایان میرسد.
در بخش دیگری از این مجله ادبی، کتاب «نقاشی قهوهخانه» اثر محسن کاظمی، که بهعنوان برگزیده بخش مستندنگاری در دوازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد معرفی شده است، مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
همچنین در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، برنامه «ققنوس» میزبان مریم اسلامی، معاون آفرینشهای ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شاعر کودک و نوجوان، خواهد بود. محور این گفتوگو، نیاز به جهانسازی در داستانهای نبوی برای کودکان و نوجوانان است و بر این نکته تأکید میشود که رویکرد موعظهای باید جای خود را به شیوههای داستانی جذابتر دهد.
برنامه «ققنوس»، امروز ساعت ساعت ۱۵ به صورت زنده از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ روی موجافامردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.